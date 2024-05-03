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Бренди розширили асортимент, додавши до деніму в'язаний кардиган, сукні, футболку з принтом коробки в розгорнутому вигляді та футбольну джерсі.

adidas Originals та український креативний дует Ксенії та Антона Шнайдер представляють другу спільну колекцію, де продовжують втілення ідеї "дизайн без дизайну" на культових силуетах adidas.

Обличчями кампанії в Україні стали Jerry Heil – українська cпівачка, хітмейкерка, авторка пісень, співзасновниця лейблу "Nova Music", та Дарія Білодід – чемпіонка світу та Європи з дзюдо.

"Ця колаборація — це можливість поєднати власну естетику та відчуття спільно зі світовим брендом, щоб створити щось нове та особливе", — ділиться Ксенія Шнайдер.

Минулого року в першій спільній колекції були представлені кросівки Superstar з українським написом "Суперзірка" у білому та м'ятному кольорах. Цього року до нової колекції увійшла оновлена "Суперзірка" у чорному кольорі з контрастними зовнішніми швами.

Цього разу бренди розширили асортимент, додавши до деніму в'язаний кардиган, сукні, футболку з принтом коробки в розгорнутому вигляді та футбольну джерсі. Особливої уваги заслуговує сукня, створена у синьо-жовтих кольорах.

Кожна річ з нової колекції має зелений цінник, який ховається у несподіваних місцях. Маленька неонова наклейка кидає виклик модним нормам, цінностям одягу та здебільшого грається з людьми, які намагаються її зняти.

"Пам'ятаю, як ретельно команда дизайнерів adidas та Антон обирали місце для кожної наліпки на одязі та взутті, щоб вони виглядали максимально "випадково"", – згадує Ксенія Шнайдер.

Також легендарні кросівки Samba отримали нове життя у фірмовому виконанні від KSENIASCHNAIDER. Вони виготовлені з в'язаного трикотажу, нагадуючи культовий Patchwork Cardigan від українського бренду.

"Я давно відмовилася від використання виробів зі шкіри, тому враження від зйомки були особливо приємними через особисті переконання та цінності. Круто творити з людьми, що рухають світ моди в напрямку апсайклінгу!", — ділиться враженнями Jerry Heil.

Дарія Білодід вже вдруге стала обличчям колаборації adidas Originals та KSENIASCHNAIDER. Чемпіонка світу зазначає, ця співпраця не лише про моду та стиль, але і про спільне втілення ідей та цінностей через одяг:





"Відчуваю себе частиною чогось більшого, ніж просто зйомки. Я отримала незабутні враження від роботи з такою талановитою та креативною командою", — розповідає Дарія.

Нова колекція adidas Originals x KSENIASCHNAIDER буде доступна з 2 травня на adidas.ua та у вибраних магазинах бренду.

Про KSENIASCHNAIDER

KSENAISCHNAIDER — незалежний sustainable бренд, заснований Ксенією та Антоном Шнайдерами у Києві у 2011 році. Головними особливостями бренду є sustainable, перероблений денім, patchwork та концептуальний дизайн. У кожній новій колекції бренд кидає виклик усталеним нормам, щоб сміливо проектувати нове бачення майбутнього.

Світове визнання бренд отримав у 2016 році завдяки demi-denims — унікальному силуету джинсів, що поєднує форму кюлотів та скінні. У джинсах бренду виходили світові зірки, такі як Белла Хадід, Селін Діон та інші, а у 2017 році платформа LYST назвала demi-denims одним з найбільших світових трендів. Наразі модель demi-denims, а також asymmetrical jeans є найпопулярнішими моделями з denim лінійки бренду.

Про adidas Originals

Натхненний багатою спортивною спадщиною adidas – один з провідних світових спортивних брендів, глобальний дизайнер та розробник спортивного взуття та одягу – adidas Originals – це бренд стилю життя, заснований у 2001 році. Маючи в своїй основі архів adidas, adidas Originals продовжує розвивати спадщину бренду завдяки своїй прихильності до інновацій та здатності фільтрувати творчість і сміливість, які проявляються на кортах і спортивних аренах, через призму сучасної молодіжної культури. Відзначений знаковим логотипом "Трилисник", який вперше був використаний у 1972 році, і підтримуваний тими, хто продовжує формувати та визначати креативну культуру, adidas Originals продовжує лідирувати як новаторський бренд спортивного одягу для вулиці.