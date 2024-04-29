Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поміж собою зіграють Боруссія Дортмунд та ПСЖ.

Наразі фаворитом матчу за версією букмекерів є французький колектив. За їхньою версією, ПСЖ має більше шансів на перемогу у першому матчі: 2.49 проти 2.84 — в німців.

На нічию пропонують коефіцієнт 3.73.

Тож на що ставити?

Боруссія грає вкрай невпевнено з сильними суперниками, підтвердженням того є поразка від Лейпцига минулими вихідними — 1:4, тоді як ПСЖ в трьох останніх матчах не забиває менше 3 голів. Ставимо на "тотал матчу менше 3". Коефіцієнт на цю подію — 2.11.

При цьому спробуємо припустити, що обидві заб'ють. На цю подію пропонують 1.40.

Також можна зробити ставку на те, що голом відзначиться Мбаппе. Коефіцієнт на це — 2.45.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.