Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі очікування букмекерів від грандіозної битви в Лізі чемпіонів.

В першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів Реал відправиться у гості до мюнхенської Баварії. Протистояння цих команд в головному єврокубковому турнірі зазвичай виходять дуже яскравими та напруженими.

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на головні протистояння зустрічі.

Гаррі Кейн та Джуд Беллінгем є головними зірками своїх команд. У двобої цих двох гравців стосовно кількості забитих голів експерти надають перевагу ексфорварду Тоттенгема. Поставити на нього можна з коефіцієнтом 3.0. Якщо ж ви зробите успішний прогноз на Беллінгема, тоді отримаєте виграш з показником х5.0. Нічия оцінюється показником 1.85.

Такі самі показники пропонуються на дуель Гаррі Кейна з іншою зіркою мадридців — Вінісіусом Жуніором.

Не менш цікавим здається протистояння Джамала Мусіали та Родріго. Обидва футболісти вміють забивати у важливих матчах, але букмекери більше впевнені у влучних ударах від бразильця. Коефіцієнт на перемогу Родріго за кількістю голів становить 4.3, тоді як успіх Мусіали оцінюється показником 5.9. У випадку нічию букмекери готові помножити суму ставки у 1.48 рази.

Також експерти оцінили подію Леон Горецка — Федеріко Вальверде. Коефіцієнти становлять 8.0 — 1.2 — 8.0. Уругваєць не раз забивав у вирішальних матчах, чи вийде цього разу?

Схожа ситуація й у дуелі Рафаель Геррейру — Едуарду Камавінга: 10.0 — 1.13 — 10.0. Але в цьому випадку букмекери менше вірять, що комусь з них вдасться забити.

Пишіть в коментарях, як на вашу думку завершиться матч та хто відзначиться результативними діями.

Матч відбудеться 30 квітня о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.