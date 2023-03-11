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Офіційна позиція щодо рішення Ради національної безпеки і оборони України Про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти компанії ТОВ Паріматч.

Указом Президента України Володимира Зеленського було введено санкції проти ряду букмекерських компаній, серед яких опинився й Parimatch.

Компанія виступила з офіційною позицією, запевнивши, що немає відношення до россії.

"Parimatch — бренд який було створено українцями, який розвивається українцями, в якому працюють і яким володіють українці. У березні 2021 компанія отримала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та онлайн казино. За два роки було сплачено понад 850 млн грн податків, зборів та ліцензійних платежів до держбюджету України.

З початку повномасштабної війни бренд Parimatch припинив діяльність на території росії, заборонив будь-яке використання бренду, технічних рішень компанії та будь-яку присутність на території країни-агресора. Підтвердженням вказаного є офіційний висновок міжнародної юридичної компанії Mayer Brown. Окрім того, у грудні 2022 компанія виграла суд щодо захисту ділової репутації проти ЗМІ, яке маніпулювало та відверто фальсифікувало факти, з метою руйнування ділової репутації.

Зазначаємо, що ТОВ «Паріматч» на постійній основі допомагає країні у боротьбі з ворогом та підтримує населення. Постійна допомога надається збройним силам України, Силам територіальної оборони, Головному управлінню розвідки, Державній прикордонній службі, Силам Спеціальних операцій, державним і приватним благодійним Фондам. Компанія має численні державні і військові подяки, зокрема від Президента України. Загальна сума допомоги складає понад 500 млн грн.

Однак після початку широкомасштабного вторгнення росії на територію України, окремими працівниками Служби безпеки України створюється тиск на компанію, а саме:

- блокується робота платіжних систем, здійснюється вплив на банківську систему і її менеджерів

- створюється підґрунтя щодо відкриття кримінальних справ за тяжкими статтями, такими як державна зрада, здійснення колабораційної діяльності працівникам компанії та партнерам

- неодноразово в соцмережах і медіа розповсюджувалася маніпулятивна і недостовірна інформація, фальсифікувалися дані щодо компанії, її власників, з метою руйнування ділової репутації, та висвітлення компанії в негативному світлі.

- постійно робилися безпідставні спроби внести компанії холдингу до санкційних списків. Десятки компаній холдингу постійно додаються до цих списків не маючи ніякого обґрунтування без розслідувань або судових рішень.

Фактично, здійснюється економічний та психологічний тероризм щодо компанії та її працівників. Українську компанію, яка є платником податків і роботодавцем для більш ніж 2000 українців виштовхують з ринку України, шляхом блокування будь-якої діяльності.

Хочемо повідомити, що протягом усього часу військового вторгнення рф в Україну до нас жодного разу не поступали запити від СБУ щодо роз'яснень зупинки франшизи в росії. Контакти зі співробітниками СБУ мали лише формат погроз, залякування і вимагання. Ці дії призводять до неможливості вести бізнес, допомагати армії та громадянам України.

Відклавши свої першочергові завдання, співробітники Служби безпеки України протягом декількох місяців користуються власними повноваженнями, воєнним станом у країні та неправомірно тиснуть на ліцензованого українського оператора.

Вважаємо, що це є спланованою кампанією проти ТОВ «Паріматч» і колективу, бренду Parimatch та проти всього українського бізнесу в цілому.

Ми звертаємося до Президента України, який є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, а також просимо доручити перевірити викладені факти та здійснити відповідні дії, щодо всіх неправомірних порушень з боку Служби безпеки України.

Ми готові до публічного обговорення, готові відповісти на всі питання медіа і правоохоронних органів, а також готові захищати свою позиції у суді. Економічний тиск СБУ має бути викоріненим, як і російські загарбники.

колектив ТОВ Паріматч"