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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі прийме РБ Лейпциг. У першій грі було зафіксовано нічию з рахунком 1:1.

За версією букмекерів безперечним фаворитом матчу є Манчестер Сіті. Так на перемогу "городян" можна поставити з коефіцієнтом – 1.38, а на перемогу "биків" – 8.20. Якщо буде нічия, на таку подію дається показник — 5.20.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на те, що команда Хосепа Гвардіоли здобуде перемогу в основний час матчу з коефіцієнтом – 1.34.

Якщо ви ризикованіший гравець, то можете поставити на те, що Манчестер Сіті виграє з різницею в чистий один м'яч або більше (фора -1.5). На такий результат дається коефіцієнт – 2.05.

Також можна поставити на прохід однієї з команд у наступну стадію турніру. На Сіті дається коефіцієнт – 1.15, а на Лейпциг – 6.10.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Лейпциг відбудеться завтра, 14 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.