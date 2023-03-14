Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Наполі на своєму полі прийме Айнтрахт з Франкфурта. У першій грі "неаполітанці" здобули перемогу з рахунком 2:0.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є Наполі. Так на перемогу "неаполітанців" можна поставити з коефіцієнтом – 1.49, а на перемогу Айнтрахта – 6.70. Якщо буде нічия, на таку подію дається показник — 4.60.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на те, що команда Лучано Спаллетті зможе перемогти з різницею в один м'яч чи більше. На такий результат дається коефіцієнт – 1.79.

Якщо ви більш ризикованіший гравець, то можете поставити на те, що Наполі заб'є два м'ячі або більше. На такий результат дається коефіцієнт – 2.02.

Також зазначимо, що можна поставити на прохід однієї з команд у наступну стадію турніру, щоправда, на Наполі ставка не доступна. На Айнтрахт коефіцієнт – 32.00.

Нагадаємо, матч Наполі — Айнтрахт відбудеться завтра, 15 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.