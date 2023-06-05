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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

У більшості провідних футбольних країн Європи клубний сезон добіг до завершення, тож наразі нам залишається спостерігати лише за тим, як остаточно будуть сформовані склади учасників національних кампаній на наступний рік, а також нарешті дочекаємось на великі фінальні двобої, після яких урочисто покінчимо з цим етапом футбольного року.

Гамбург — Штутгарт (перший матч — 0:3)

Понеділок, 5 червня, 21:45. Стадіон Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина)

Гамбург залишив склад учасників Першої німецької Бундесліги за підсумками сезону-2017/18, тож новачки в реаліях футболу цієї країни можуть і не розуміти, наскільки великою була ця втрата для "елітної" першості.

Із тих пір одне з найбільших міст країни немає представництва в найвищому дивізіоні, і хоча "динозаври" відчайдушно намагаються виправити ситуацію, у них нічого не виходить. Три сезони поспіль після того Гамбург фінішував четвертим, що не давало йому можливості грати хоча б у перехідних матчах, але останні два роки команда була третьою, але тут уже зовсім інша історія.

Посеред минулого тижня представники півночі Німеччини влетіли Штутгарту на його полі з рахунком 0:3, тож узагалі незрозуміло, чого від них очікувати в домашньому протистоянні. Важко повірити в те, що команду Тіма Вальтера настільки збила з пантелику відсутність гравців рівня Ласло Бенеша, Ноа Каттербаха чи Андраша Немета, оскільки вони травмовані вже не перший тиждень і перед матчем-відповіддю точно не відновляться. А отже Штутгарт має чергову нагоду зберегти за собою місце в "еліті", про що почав замислюватись тільки наприкінці кампанії.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Штутгарт. Коефіцієнт на перемогу команди Себастьяна Хенесса становить 2,38, імовірність нічиєї оцінюється в 3,78, а успіх Гамбурга — у 3,78.

Фіорентина — Вест Гем

Середа, 7 червня, 22:00. Стадіон Фортуна Арена (Прага, Чехія)

Поява на мапі футбольної Європи такого турніру, як Ліга конференцій УЄФА, була сприйнята неодностайно в футбольному середовищі. Хтось вважає, що інтриги від такого змагання чекати не варто, проте де ж її ще можна шукати, окрім як безпосередньо в фінальному протистоянні.

Лондонський Вест Гем та італійська Фіорентина провели свій не найбільш визначний сезон у історії, проте можуть виправити все лише однією перемогою у відповідальний момент. А тут уже вирішуватиме все краща вдача для команд Вінченцо Італьяно чи Девіда Моєса.

"Молотобійці" фінішували в АПЛ на низькій чотирнадцятій сходинці, тому для них здобуття єврокубкового трофею надасть можливість виступати на міжнародній арені ще й у наступному році. Власне й доля Моєса на керівній посаді проєкту буде вирішуватись саме за підсумком протистояння в Празі, бо час минає, шалені кошти в клуб стабільно надходять, а на виході вболівальники отримують ледь не боротьбу за виживання.

У Фіорентини справи не краще, але її ривок наприкінці сезону дозволи майже увійти до зони єврокубків, тож на підсумкове відставання в шість очок від туринського Ювентуса ніхто особливо не скаржився.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Фіорентина. Коефіцієнт на перемогу команди Вінченцо Італьяно становить 2,72, імовірність нічиєї оцінюється в 3,21, а успіх Вест Гема — у 2,87.

Манчестер Сіті — Інтер

Субота, 10 червня, 22:00. Олімпійський стадіон ім. Ататюрка (Стамбул, Туреччина)

Багато говорили про потенційну зустріч Карло Анчелотті та його мадридського Реала з італійським Міланом у Стамбулі, однак у підсумку в одне з найбільших міст Європи завітають англійській Манчестер Сіті та інший колектив із Столиці Моди — Інтер.

Колектив Сімоне Індзагі при цьому взагалі не відчуває себе андердогом протистояння настільки, як про це говорять довкола, адже на користь "змій" гратиме простий факт — якщо вони вже дістались до вирішального протистояння, то чом би й не спробувати перемогти в ньому? У будь-якому випадку, Інтер нічого не втрачає, оскільки місце в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний рік у нього вже є, а сезон із двома внутрішніми трофеями для колективу в стані фінансової кризи якось незручно вважати невдалим.

Із іншого боку, амбіції Манчестер Сіті. Хосеп Гвардіола на чолі "містян" вигравав чимало трофеїв, а розвиток команди за його каденції інакше як шаленим і назвати буде важко. Проте в колективу з Манчестера все одно будуть фантомні спогади від програного фіналу проти лондонського Челсі, перед яким команду також вважали безумовним фаворитом, але під час матчу десь Олександр Зінченко та партнери по захисту втратили пильність, десь увімкнувся Кай Гаверц, десь забив, а потім якось дотримали мінімальну перемогу. Чи може зробити подібне сучасний Інтер? Якщо сумніваєтесь, подивіться останні матчі команди Індзагі проти суперників високого рівня, а потім зверніть увагу на склад "нерадзуррі". І одразу думки про фаворитизм однієї зі сторін зникнуть.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосеп Гвардіола становить 1,47, імовірність нічиєї оцінюється в 4,78, а успіх Інтер — у 6,88.