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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Літній сезон перебуває в самому розпалі в футбольному світі, тож нічого не залишається вболівальникам, окрім як шукати собі видовища деінде по всій планеті. Дякувати Богу, що в нас є молодіжний чемпіонат Європи-2023 в Румунії та Грузії, де ми можемо знайти для себе чимало цікавих спортивних подій. І, звичайно, уболівати за нашу рідну збірну серед юнаків віком до 21 років станом на початок кваліфікації до цього турніру.

Іспанія U-21 — Україна U-21

Вівторок, 27 червня, 21:45. Стадіон Рапід-Джулешті (Джулешті, Румунія)

Головне завдання на груповий етап команда Руслана Ротяня виконала — молодіжна збірна України вже точно гратиме в плей-оф, але при цьому зуміла ще й здобути кілька важливих побічних досягнень. По-перше, ми не пропустили в двох матчах поспіль, що за цього тренерського штабу є явищем доволі рідкісним, тоді як і рівень суперників у цих іграх був достатньо високим. По-друге, ми все ще ведемо боротьбу за першу сходинку проти явного фаворита, тож дві перемоги на старті мають лише підживлювати впевненість хлопців у власних силах.

Однак, звичайно, усі ми з вами бачили, що то були за звитяги. Дві важкі гри з цілком різним сценарієм наприкінці й без того важкого сезону — це й для "дорослих" футболістів не є жартами, а тут ми маємо справу з геть юнаками. А ще потрібно зіграти матч останнього туру проти явних фаворитів не тільки квартету, а й усього турніру. І тут уже тренерському штабу потрібно робити свій вибір. Чи хочемо ми більш "легкого" суперника в чвертьфіналі, аніж збірна Франції, яка виносила нас із рахунком 0:5 відносно нещодавно?

І чи потрібно для цього покласти весь основний склад, який точно потім не встигне повноцінно відновитись перед плей-оф? Чи грати в довгу з акцентом саме на матчі на виліт, а тут уже як піде? Ротань неодноразово казав, що він будує в нас щось накшталт "іспанської" моделі гри команди, однак шкода, що перед головним іспитом він має перейматись ще й настільки вагомими сторонніми чинниками.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Іспанія U-21. Коефіцієнт на перемогу команди Санті становить 1,69, імовірність нічиєї оцінюється в 3,96, а успіх України U-21 — у 5,11.

Португалія U-21 — Бельгія U-21

Вівторок, 27 червня, 19:00. Стадіон Михаїла Месхі (Тбілісі, Грузія)

Якось так вийшло, і це дійсно випадковість, що за більшістю матчів ми прискіпливо дивимось тоді, коли відбуваються саме в Румунії. Проте в Грузії тим часом подекуди виникають такі сенсаційні події, як, наприклад, перемога одного з господарів турніру над черговим божевільним поколінням португальців, або лишень той факт, що в групі A перед останнім туром саме "європейські селесао" пасуть задніх. Звичайно, у так званій групі смерті можливі сценарії, але на такий розвиток подій мало хто очікував.

Отже, у Бельгії два залікових пункти, у Португалії — два. Сценарії в такому випадку очевидні, але лише від успіху команди Руї Жорже мало що залежить. Португальцям потрібно, щоб Нідерланди зіграли гірше, аніж вони в паралельній грі проти Грузії, і саме в цей момент лідерська позиція сенсаційного колективу має відігравати свою роль. Інтрига дійсно шалена, а "Червоні дияволи" тим часом, напевно, жалкують, що Роберто Мартінес не працює у них на чолі — він такі ситуації раніше вирішував краще, аніж двома нічиїми на старті групового етапу. І це з таким складом виконавців!

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Португалія U-21. Коефіцієнт на перемогу команди Руї Жорже становить 2,20, імовірність нічиєї оцінюється в 3,62, а успіх Бельгії U-21— у 3,29.

Англія U-21 — Німеччина U-21

Середа, 28 червня, 19:00. Стадіон Аджарабет-Арена (Батумі, Грузія)

Якщо від одного з фаворитів групи C іншого виступу, окрім двох швидких перемог на старті, мало хто очікував, то німці залишаються німцями навіть у дуже юному віці. Два матчі проти Чехії та Ізраїлю — жодної перемоги та один заліковий бал. Виходить, що "Бундестім" ще пощастило, що "три леви" здобували свої перемоги, бо в іншому випадку в них було б ще більше негараздів. І важко сказати в цьому випадку, що саме йде не так у підопічних Антоніо ді Сальво. Склад, начебто, у повному порядку, зірки присутні, нехай і не в такій кількості, як у англійців, але результату все одно немає.

Перед останнім туром ситуація склалась така, що або німці перемагають відверто більш спроможну за них команду, або залишають турнір за прикладом своїх більш вікових колег на чемпіонаті світу-2023 в Катарі — так само безславно. Проблема полягає ще й у тому, що для того, аби перемагати, потрібно забивати голи, але захист Англії в складі Джеймса Гарнера, Леві Колвілла, Тейлора Гарвуд-Белліса та Бенжаміна Джонсона просто відмовляється пропускати у власні ворота. Хоча "острів’яни" вже достроково перемогли в квартеті C, тож, можливо, ротація в їхньому складі й трохи полегшить завдання суперникам.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Англія U-21. Коефіцієнт на перемогу команди Лі Карслі становить 2,58, імовірність нічиєї оцінюється в 3,46, а успіх Німеччини U-21— у 2,61.