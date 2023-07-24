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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Поступово втягуємось у реалії нового футбольного сезону, у чому нам помітно допомагають матчі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА з дуже високим рівнем відповідальності. Окрім того, незабаром розпочинається черговий крупний турнір цього літнього сезону — жіночий чемпіонат світу-2023 в Австралії, а також ні на мить не зупиняється розіграш МЛС.

Дніпро-1 — Панатінаїкос

Вівторок, 25 липня, 21:00. Стадіон Кошицька футбольна арена (Кошице, Словаччина)

За підсумками минулого розіграшу української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 у запеклій боротьбі здобув не тільки "срібні" медалі національної першості, а й можливість представляти країну турнірній сітці Ліги чемпіонів УЄФА. Щоправда, поки що тільки на етапі кваліфікації. При чому шлях команди Олександра Кучера до групового етапу починається з раннього другого раунду відбору, тож долати доведеться одразу трьох поспіль суперників. Звичайно, робити це доведеться не на теренах України, а в добре знайомому СК словацькому місті Кошице.

Найголовніший острах перед початком цього єврокубкового шляху дніпрян полягає в тому, що бажано було б уникнути повторення сценарію минулого року, коли тільки кількість раундів відбору допомогла команді Кучера в підсумку заповзти до групового етапу Ліги конференцій УЄФА. Цього разу такий сценарій фактично неможливий, тож чіплятись буде потрібно за кожний шанс. Зрозуміло, що всі вже побачили Марсель у якості потенційного суперника за третім раундом для Дніпра-1. Але спочатку потрібно подолати бар’єр у вигляді грецького Панатінаїкоса.

Нічого доброго це для нас не віщує — друга команда, після АЕК Афіни, за підсумками минулого сезону, якісний склад, досвідчений сербський тренер Іван Йованович. Проти греків нам ніколи не було легко, а СК так і зовсім ще не відійшов від протистоянь проти схожого за стилем кіпрського АЕК Ларнака. Сезон ще не розпочався ні в одних, ні в інших, що обнадіює.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Панатінаїкос. Коефіцієнт на перемогу команди Івана Йовановича становить 2,12, імовірність нічиєї оцінюється в 3,28, а успіх Дніпра-1 — у 3,71.

Ворскла — Діла

Четвер, 20 липня, 20:30. Стадіон Тихи Сіті (Тихи, Польща)

Представництво України на етапі єврокубкових кваліфікацій, як і завжди, доволі широке, а одним із звичних претендентів на потрапляння до групового етапу є полтавська Ворскла. Цього разу "зелено-білі" намагатимуться пробитись до основного раунду Ліги конференцій, а оскільки цей турнір є найнижчим за рангом серед клубних міжнародних у Європі, то й права на помилку в команди Віктора Скрипника не буде.

Перший суперник на шляху — грузинська Діла з міста Горі, яка за ходом поточного сезону Ліги Еровнулі зуміла дістатись тільки шостої сходинки, хоча ще рік тому фінішувала третьою. Хоча цього разу в Грузії така щільність у турнірній таблиці, що за підсумком ледь не кожного туру ситуація може змінюватись докорінно. Ворсклі має бути цікавим цей процес лише тому, що суперники перебувають у кращому ігровому тонусі стосовно офіційних матчів, тоді як полтавці банально не встигнуть навіть стартувати в новому сезоні УПЛ. І, звичайно, факт першої гри "вдома", через що суперники потім матимуть перевагу власного поля у вирішальній частині дуелі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ворскла. Коефіцієнт на перемогу команди Віктора Скрипника становить 1,80, імовірність нічиєї оцінюється в 3,45, а успіх Діли — у 4,59.

Олександрія — Кривбас

Неділя, 30 липня, 19:00

Новий сезон української Прем’єр-ліги розпочинається останніми днями звітного тижня, тож ми знову поринаємо в події національної першості. У першому турі будуть цікаві протистояння, хоча ще цікавіше було б побачити гру Дніпра-1 та Ворскли, однак і за їхньої відсутності в межах України буде, на що подивитись. Олександрія та криворізький Кривбас — ця пара виглядає дуже цікавою лишень із тієї точки зору, що обидві команди зазнали вагомих змін під час міжсезоння.

Добре, що їм удалось зберегти головних тренерів у особі Руслана Ротаня та Юрія Вернидуба, але "поліграфи" при цьому втратили чимало лідерів, більшість із яких у підсумку опинилась у Дніпрі-1. І ніяке повернення півзахисника Калюжного це не компенсує. Кривбас тим часом працював над посиленням власної кадрової обойми, у тому числі, закордонними виконавцями, тож планує втілити своє бажання потрапити до єврокубків. Якщо чесно, то кращого суперника для перевірки амбіцій, аніж "поліграфи" вже в першому турі, годі й шукати.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Олександрія. Коефіцієнт на перемогу команди Руслана Ротаня становить 2,43, імовірність нічиєї оцінюється в 3,30, а успіх Кривбасу — у 3,05.