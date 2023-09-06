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Football.ua розповідає, чого варто очікувати від провідного боксера в футболі.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик не раз розповідав про свою любов до футболу і саме в цьому виді спорту він починав в дитинстві.

Останнім часом Усик тісно співпрацює з житомирським Поліссям та підписав з ними однорічну "офіційну угоду щодо футбольної співпраці" і є дуже великий шанс, що в складі цього клубу Олександр може дебютувати і на футбольних полях.

Поява Усика на футбольних полях української Прем'єр-ліги доже імовірна подія. Про це свідчать і думки букмекерів, які дають коефіцієнт трішки більше 2,0 на те, що боксер з'явиться в стартовому складі на матчі чемпіонату України.

При цьому, скоріше всього, очікується, що Усик або буде замінений ще до перерви, або ж не вийде вже на другий тайм, адже коефіцієнт на те, що він відіграє більше 45 хвилин уже трішки більший і майже досягає позначки в 3,0.

Боксер буде не першою людиною "з іншого світу", яка може зіграти в чемпіонаті України. Пам'ятаєте Владислава Гельзіна, президента Олімпіка? Свого часу він награв досить багато матчів в УПЛ.

Більше того, на рахунку Гельзіна є також і забитий гол. В матчі з тоді ще Іллічівцем функціонер прийняв м'яч на дальній штанзі і потім пробив точнісінько повз голкіпера.

То ж чи є шанс на забитий гол в УПЛ у Олександра Усика?

Звісно теоретично все можливо, а раптом його випустять спеціально під удар з пенальті? Коефіцієнт на те, що чемпіон світу з боксу заб'є м'яч в ворота команди Прем'єр-ліги дорівнює 6,00.

Цікаво, що точно таким самим коефіцієнтом оцінюють і можливе вилучення гравця! Сподіваємося, що бити на полі він нікого не буде.

А ось в здатність Усика віддавати результативні передачі віри в букмекерів менше, всього-то навсього коефіцієнт 7,5.

Коефіцієнти взяті з FavBet.

А як ви вважаєте, чи дійсно Олександр дебютує в якості футболіста? Чи можливо це просто піар кампанія? І чи хотіли б ви побачити його на футбольному полі?