Рейтинг букмекерів

Football.ua вивчив букмекерські котирування щодо можливих підсумків групи С у кваліфікації на чемпіонат Європи.

Збірна України продовжує боротьбу за путівку на чемпіонат Європи, який наступного року пройде в Німеччині, і вже 9 та 12 вересня зіграє чергові два матчі, а суперниками нашої команди стануть збірні Англії та Італії.

Зрозуміло, що саме англійці та італійці є фаворитами нашого квінтету, але й шанси в України на прохід далі є, і вони не виглядають поганими.

Розпочнемо з Англії. Команда Саутгейта вже провела половину відбору і виграла всі свої чотири матчі – в тому числі і проти України, і проти Італії.

Наразі в те, що англійці не доведуть справу до кінця, не віриться зовсім. Коефіцієнти на те, що вони займуть одне з двох перших місць, які дають право виходу на Євро: 1,01-1,02. На перемогу в групі "трьох левів" букмекери пропонують всього 1,17.

Італія провела тільки два матчі – перемогла Мальту і поступилась Англії та з трьома очками поки йде на третій сходинці.

Але букмекери все одно вірять в них більше, ніж в Україну. Коефіцієнти на їхній прохід на чемпіонат Європи дорівнюють від 1,25 до 1,36. Перемога в квінтеті набагато менш реальна – ваша ставка збільшиться в 5 разів, якщо ця подія станеться.

Щодо України, то на перемогу в групі С букмекери дають нашій команді коефіцієнт 14, що одразу показує малоймовірність цієї події.

А що ж там по першому/другому місцю? Тут думки різних експертів трішки розбіглися і вони віддають команді Сергія Реброва шанси, оцінені коефіцієнтами від 2 до 2,88.

Зрозуміло, що ключовими стануть матчі, що пройдуть наступними днями і ці коефіцієнти або високо злетять вгору, або ж, сподіваємося, впадуть вниз.