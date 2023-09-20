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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках першого туру Ліги чемпіонів відбулось протистояння між Міланом та Ньюкаслом. Попри перевагу господарів, матч завершився сухою нічиєю.

На тріумф Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2,45. Водночас успіх Ньюкасла оцінюється показником 2,92. Нічийний результат примножить вашу ставку на 3,65. Тож, поставивши на нічию, можна було виграти майже в 3.5 рази більше.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на подію "нічия або перемога Ньюкасла". Коефіцієнт на це становив 1,62. Зіграла.

"Обидві команди заб'ють". Така подія оцінювалась показником 1,59. Не зіграла. Як і "перший гол до 30 хвилини — так" з коефіцієнтом 1,7.

Раніше повідомлялось, що Лофтус-Чік уникнув серйозних наслідків від травми в матчі проти Ньюкасла, відновлення Меньяна під питаннями.

Пізніше Стефано Піолі прокоментував домашню нічию з Ньюкаслом.