Football.ua розповідає про шанси команд на перемогу в єврокубку.
Мо Салах, Getty Images
21 вересня 2023, 15:48
Уже сьогодні стартує нвоий розіграш другого за силою єврокубкового турніру – Ліга Європи. На жаль, Україну тут ніхто представляти не буде.
Але подивитися на що точно буде.
Цікаво, що є одна команда, яка на перший погляд не повинна мати суперників в цій гонці, і це навіть не Севілья, яка розпочинає євросезон в Лізі чемпіонів.
Ліверпуль – беззаперечний фаворит
Команда Юргена Клоппа боролась до останнього за путівку в Лігу чемпіонів, але все ж не змогла увійти в четвірку кращих в чемпіонаті Англії і тепер представлятиме країну в Лізі Європи.
І серед букмекерів та простих фанатів іншої думки бути не може – у Ліверпуля найбільше шансів виграти цей турнір, адже вони виглядають сильнішими ледь не на голову за решту команд.
Тим не менше, Ліга Європи дуже специфічний турнір, а тому навіть на головного фаворита тут коефіцієнти варіюються від 3 до 5.
Головні конкуренти команди Клоппа
В Лізі Європи цього сезону достатньо іменитих команд, які звісно не дотягують по крутості на папері до "червоних", але всеодно мають Ім'я.
На італійську Рому і іспанські Бетіс та Вільярреал букмекери дають коефіцінт близький до 17, але головним суперником Лівера на думку спеціалістів, має стати інша англійська команда – Брайтон Роберто Де Дзербі.
Далі приблизно однакові шанси мають Аталанта, Байер Леверкузен та Вест Гем (коефіцієнт 21), також не варто скидати з рахунків Спортінг Лісабон (26), Марсель (29) та Аякс (34).
А ось в кого не вірять, то це австрійський ЛАСК, швейцарський Серветт та Шериф з Молдови. А хто на вашу думку стане переможцем Ліги Європи?