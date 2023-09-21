Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про шанси команд на перемогу в єврокубку.

Уже сьогодні стартує нвоий розіграш другого за силою єврокубкового турніру – Ліга Європи. На жаль, Україну тут ніхто представляти не буде.

Але подивитися на що точно буде.

Цікаво, що є одна команда, яка на перший погляд не повинна мати суперників в цій гонці, і це навіть не Севілья, яка розпочинає євросезон в Лізі чемпіонів.

Ліверпуль – беззаперечний фаворит

Команда Юргена Клоппа боролась до останнього за путівку в Лігу чемпіонів, але все ж не змогла увійти в четвірку кращих в чемпіонаті Англії і тепер представлятиме країну в Лізі Європи.

І серед букмекерів та простих фанатів іншої думки бути не може – у Ліверпуля найбільше шансів виграти цей турнір, адже вони виглядають сильнішими ледь не на голову за решту команд.

Тим не менше, Ліга Європи дуже специфічний турнір, а тому навіть на головного фаворита тут коефіцієнти варіюються від 3 до 5.

Головні конкуренти команди Клоппа

В Лізі Європи цього сезону достатньо іменитих команд, які звісно не дотягують по крутості на папері до "червоних", але всеодно мають Ім'я.

На італійську Рому і іспанські Бетіс та Вільярреал букмекери дають коефіцінт близький до 17, але головним суперником Лівера на думку спеціалістів, має стати інша англійська команда – Брайтон Роберто Де Дзербі.

Далі приблизно однакові шанси мають Аталанта, Байер Леверкузен та Вест Гем (коефіцієнт 21), також не варто скидати з рахунків Спортінг Лісабон (26), Марсель (29) та Аякс (34).

А ось в кого не вірять, то це австрійський ЛАСК, швейцарський Серветт та Шериф з Молдови. А хто на вашу думку стане переможцем Ліги Європи?