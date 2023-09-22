До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.
Зоря - Гент, фото Зоря
22 вересня 2023, 15:12
Зоря в рамках поєдинку першого туру групового етапу грала проти Гента та здобула нічийний результат в непростому протистоянні.
Букмекери вважали, що фаворитом зустрічі є бельгійська команда. Так, на перемогу Гента можна було поставити з коефіцієнтом 1,47. На успіх Зорі пропонувався показник 8. Нічийний результат примножив би вашу ставку у 5 разів.
|ГРУПА B
|1
|
|Маккабі Тель-Авів
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|2
|
|Гент
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|Зоря
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|Брєйдаблік
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на подію "Гент заб'є в обох таймах — так". Коефіцієнт на це становив 2,08. Не зіграла.
"Тотал більше 2,5". Така подія оцінювалась показником 1,64. Не зіграла. Так само як й "точний рахунок — 1:2".
Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між Зорею та Гентом.