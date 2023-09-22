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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

Зоря в рамках поєдинку першого туру групового етапу грала проти Гента та здобула нічийний результат в непростому протистоянні.

Букмекери вважали, що фаворитом зустрічі є бельгійська команда. Так, на перемогу Гента можна було поставити з коефіцієнтом 1,47. На успіх Зорі пропонувався показник 8. Нічийний результат примножив би вашу ставку у 5 разів.

ГРУПА B 1 Маккабі Тель-Авів 1 1 0 0 3 2 1 3 2 Гент 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Зоря 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Брєйдаблік 1 0 0 1 2 3 -1 0



Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на подію "Гент заб'є в обох таймах — так". Коефіцієнт на це становив 2,08. Не зіграла.

"Тотал більше 2,5". Така подія оцінювалась показником 1,64. Не зіграла. Так само як й "точний рахунок — 1:2".

Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між Зорею та Гентом.