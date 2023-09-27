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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

В рамках шостого туру Ла Ліги на стадіоні Естадіо де ла Кераміка Вільярреал зустрічатиметься з несподіванкою цього сезону Жироною.

Команда Віктора Циганкова та Артема Довбика — серед лідерів ліги. Вони розташувались на другому місці. Каталонці на одне очко відстають від Барселони, яка вже зіграла свій матч та втратила залікові бали, та на один пункт випереджають Реал. Тому в разі перемоги над Вільярреалом Жирона вийде в одноосібні лідери чемпіонату Іспанії. Тим часом Вільярреал знаходиться в другій половині турнірної таблиці.

Попри вдалий початок Жирони та "нуль" в графі поразок, букмекери все одно вважають, що фаворитом зустрічі є Вільярреал. Так, на перемогу команди Мартіна можна поставити з коефіцієнтом 2,25. На успіх Жирони пропонується показник 3.25. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,68 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою "Тотал більше 3,5" з коефіцієнтом — 2,48. Жирона — друга після Барси команда за результативністю. Наразі команда забила 16 голів у 6 матчах. Вільярреал — 9 голів. Тож очікуємо на результативний поєдинок.

Сподіваємось, що Жирона не поїде із Вільярреала без очок, тому спробуємо спрогнозувати "Х2" з показником — 1,67.

Якщо ви хочете ризикнути, спробуйте поставити на те, що в другому таймі Жирона заб'є мінімум двічі — "2-й тайм. ФК Жирона — Тотал голів — 1,5" з коефіцієнтом — 4,15.

Нагадаємо, матч Вільярреал — Жирона відбудеться сьогодні, 27 вересня, о 20:00 за київським часом.