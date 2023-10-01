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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

Жирона з Циганковим та Довбиком не склала конкуренції Реалу. Футболісти каталонського клубу лише стартовий відтинок зустрічі провели за звичному для себе в цьому сезоні високому рівні.

Ми пропонували варіант "тотал більше 3" з коефіцієнтом 1.99. Ставка не зіграла, зате можливе було б повернення.

Варіант "1Х" із коефіцієнтом 1.87 також не спрацював, бо Жирона програла.

Джуд Беллінгем забив гол. На цю подію був коефіцієнт 2.90. Тож наша ставка зіграла.

Артем Довбик, на жаль, не забив у ворота мадридського Реалу. Тому ставка з його голом не зіграла, а коефіцієнт був добрий — 2.90.

На Football.ua доступний огляд матчу Жирона — Реал.