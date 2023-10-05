До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.
Шахтар, фото - Шахтар
05 жовтня 2023, 14:44
Четвертого жовтня, у рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, донецький Шахтар здійснив шикарний камбек проти бельгійського Антверпена (3:2).
Букмекери приймали ставки на перемогу команди ван Леувена з коефіцієнтом 4,40. На успіх чемпіонів Бельгії пропонувався показник 1,92.
Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на "Обидві команди заб'ють — так", яка оцінювалась коефіцієнтом 1,74. Зіграла.
"Шахтар зможе виграти один із таймів", на що пропонувався коефіцієнт 2,44. Також мала успіх.
Тим часом подія, що Антверпен перевершить Шахтар за кількістю кутових з коефіцієнтом 1,43 не зіграла. Шахтар розіграв 4 кутових, бельгійці — 2.
Також не мала успіху ставка з голом Георгія Судакова, на яку пропонувався показник 5,50. За "гірників" в цьому матчі забивали: двічі Сікан та один гол на рахунку Ракіцького.
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