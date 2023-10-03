Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вирушить у гості до бельгійського Антверпена, які є суперниками за квартетом H.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Марка ван Боммела.

Так, на перемогу Антверпена пропонується коефіцієнт 1,92, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 4,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Напередодні цієї зустрічі пропонуємо вам звернути увагу на подію "Обидві команди заб'ють — так", яка оцінюється коефіцієнтом 1,74.

Також цікавим виглядає "патріотичний" варіант з тим, що Шахтар зможе виграти один із таймів, на що пропонується коефіцієнт 2,44.

Враховуючи поточні проблеми "гірників" у грі в обороні, логічною виглядає подія, що Антверпен перевершить Шахтар за кількістю кутових з коефіцієнтом 1,43.

Бажаєте ризикнути? Тоді можна звернути увагу на гол Георгія Судакова у матчі, вірогідність якого оцінюється в 5,50.

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД

Матч Антверпен — Шахтар відбудеться у середу, 4 жовтня. Початок — о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.