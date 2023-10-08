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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках матчу восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії Ювентус обіграв Торіно з рахунком 2:0.

Букмекери вважали, що фаворитом цього матчу є Ювентус. Так, на перемогу команди Аллегрі можна було поставити з коефіцієнтом 1,97. На успіх Торіно пропонувався показник 4,8. Нічийний результат міг примножити вашу ставку у 3,2 раза.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на "нічия у першому таймі". Коефіцієнт на це — 1,98. Зіграла.

Також зіграла ставка "Тотал менше 2,5". На це пропонувався показник 1,53.

Ще одна ставка, яка мала успіх, — це "Обидві команди заб'ють — ні". Коефіцієнт на це 1,63.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Торіно в 8 турі італійської Серії A.