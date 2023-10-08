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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

В рамках 8-го туру Англійської Прем'єр-Ліги відбудеться центральний матч туру — на Емірейтс Арсенал прийматиме Манчестер Сіті.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 2,52, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 3,05. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "Обидві команди заб'ють — так". Коефіцієнт на це становить 1.70.

Також пропонуємо поставити на те, що другий тайм буде результативніший за перший (1 < 2) з коефіцієнтом — 2.17.

Якщо бажаєте ризикнути, спробуйте поставити на подію "перший гол з пенальті". Показник на це — 6.20.

Поєдинок розпочнеться сьогодні о 18:30. Анонс і прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сіті читайте за посиланням.