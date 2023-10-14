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До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У рамках матчу відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 збірна України зіграє в Чехії проти Північної Македонії.

Команда Сергія Реброва в минулому матчі між цими командами видала видовищний камбек, програючи 0:2 за ходом зустрічі.

Україна — Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024

Букмекери вважають, що фаворитом цього матчу є збірна України. Так, на перемогу нашої команди можна поставити з коефіцієнтом 1,63. На успіх північномакедонців пропонується показник 6,3. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,9 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "Тотал менше 2,5". Коефіцієнт на це становить 1,8. Також варто звернути увагу на подію "Перемога України". На це, як ми вже писали, пропонується показник 1,63.

Ще одним цікавим варіантом для тих, хто любить ризикувати, може стати подія "Артем Довбик заб'є — так". Коефіцієнт на це 2,7.

Нагадаємо, слідкувати за грою Україна — Північна Македонія, стартовий свисток в якій має пролунати завтра, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом, Ви зможете у нашій текстовій онлайн-трансляції.