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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією.

Перемогу команді Сергія Реброва принесли точні постріли Георгія Судакова та Олександра Караваєва. Час поглянути, які ставки зіграли б в цій грі.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ. 7 ТУР

ГОЛИ 30’ Судаков 90 +5 ’ Караваєв ПОПЕРЕДЖЕННЯ 69’ Маліновський Серафімов 90 +2 ’ 90 +6 ’ Зінченко Адемі 90 +4 ’



Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на те, що команди оформлять тотал менше ніж 2,5 з коефіцієнтом — 1,8. Зіграла. Як і подія "Перемога України". На це пропонувався показник 1,63.

А от ставка для тих, хто любить ризикувати - "Артем Довбик заб'є — так" з коефіцієнтом 2,7 — ні.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Північна Македонія.