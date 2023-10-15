У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією.

Перемогу команді Сергія Реброва принесли точні постріли Георгія Судакова та Олександра Караваєва. Час поглянути, які ставки зіграли б в цій грі.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ. 7 ТУР

 
УКРАЇНА
20
ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
ГОЛИ
 30’ Судаков  
 90+5 Караваєв  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 69’ Маліновський Серафімов 90+2 
 90+6 Зінченко Адемі 90+4 


Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на те, що команди оформлять тотал менше ніж 2,5 з коефіцієнтом — 1,8. Зіграла. Як і подія "Перемога України". На це пропонувався показник 1,63. 

А от ставка для тих, хто любить ризикувати -  "Артем Довбик заб'є — так" з коефіцієнтом 2,7 — ні.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Північна Македонія.