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До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У рамках матчу відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 збірна Мальти зіграє проти України.

Команда Реброва в минулому турі змогла здолати Північну Македонію та продовжує претендувати на вихід до чемпіонату Європи. Натомість мальтійці не здобули жодного очка у відборі, пропустили 15 голів та забили один.

Букмекери вважають, що фаворитом цього матчу є збірна України. Так, на перемогу нашої команди можна поставити з коефіцієнтом 1.22. На успіх Мальти пропонується показник 17.00. Нічийний результат примножить вашу ставку у 7 разів.

Які цікаві варіанти є?

Щиро віримо, що Україна не просто виграє, а зробить це впевнено. Тотал голів 3.5 — непогана ставка. Та й коефіцієнт дуже привабливий — 2.90.

Можна спробувати поставити на "фору України -3". Показник на таку ставку — 4.50.

Також пропонуємо поставити на е, що Артем Довбик відзначиться голом — 2.28.

Матч Мальта — Україна відбудеться сьогодні, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього матчу в нашому текстовому онлайні.