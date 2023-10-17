Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У вівторок, 17 жовтня, у рамках восьмого туру кваліфікації Євро-2024 Англія на своєму полі прийме Італію. Обидві команди є прямими конкурентами України в боротьбі за путівку на чемпіонат Європи.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у майбутньому матчі у Трьох Левів": їхня вікторія оцінюється коефіцієнтом 1.70, а перемога "Скуадри Адзурри" — 5.70.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.73.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо поставити "обидві команди заб'ють — так" з коефіцієнтом 2.10.

Ми впевнені в перемозі Англії, тому пропонуємо поставити на "фора голів Англії -1". Показник на цю подію — 2.93.

Якщо хочете ще ризикнути, можна поставити на те, що першою заб'є Італія. Коефіцієнт – 3.05.

Відзначимо, що матч Англія — Італія відбудеться сьогодні, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього протистояння в нашому текстовому онлайні.