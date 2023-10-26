Рейтинг букмекерів

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Барселона мінімально переграла Шахтар з рахунком 2:1.

Букмекери вважали, що каталонський клуб – очевидний фаворит зустрічі: перемога господарів оцінювалась коефіцієнтом 1.25, а перемога гостей – 15.50.

Щодо ставок, що зіграли в цій зустрічі, ми пропонували поставити на те, що у кожному з таймів будуть забиті голи. Коефіцієнт на таку подію – 1.43. Зіграла.

Ставка "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.95 також мала успіх.

А от "гол Жоау Феліша", коефіцієнт на таку подію 2.10, не зіграла.

Дивитися відео голів та огляд матчу Барселона — Шахтар ви можете на Football.ua.