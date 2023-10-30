Рейтинг букмекерів

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках матчу десятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на Олд Траффорд обіграв Манчестер Юнайтед (3:0).

Букмекери вважали, що фаворитом цього матчу була Манчестер Сіті. Так, на перемогу команди Хосепа Гвардіоли можна було поставити з коефіцієнтом 1.67. На успіх Манчестер Юнайтед пропонувався показник 4.95, а на нічийний результат — 4.40.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі, ми пропонували поставити на перемогу "містян" із коефіцієнтом 1.67. По цій ставці проблем не виникало.

Також ми пропонували звернути увагу на Фору (-1.0) для Манчестер Сіті з коефіцієнтом 2.16 — легкий виграш.

А ось із нічиєю в одному з таймів за 1,58 якось не вийшло.