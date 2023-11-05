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Дізнайся, на що можна поставити у грі 11-го туру італійської Серії А.

У рамках 11-го туру італійської Серії А Фіорентина прийматиме на своєму полі туринський Ювентус.

За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння на Артеміо Франкі визначити непросто.

Так, на перемогу "фіалок" пропонується коефіцієнт 2,80, тоді як потенційний успіх "бьянконеррі" оцінюється показником 2,83. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,21.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Юве виграли три останні матчі Серії А, натомість Фіорентина програла два поєдинки — це означає, що "зебри" знаходяться на куражі, на відмінну від суперників. Тож спробуємо спрогнозувати перемогу підопічних Аллегрі в 1 м'яч. Пропонуємо розглянути ставку "Ювентус. Перемога з точною різницею голів — 1" з привабливим коефіцієнтом - 3.90.

Також вважаємо, що обидві команди заб'ють. Показник на дану подію складає — 1.90.

Якщо бажаєте ризикнути, поставте на те, що обидві команди заб'ють саме у другому таймі. Виграш помножить вашу ставку у 3.70 разів.

Матч Фіорентина — Ювентус відбудеться сьогодні, початок — о 21:45.