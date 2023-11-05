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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед на своєму полі мінімально переграв лондонський Арсенал (1:0).

Букмекери вважали, що фаворитом цього матчу були "каноніри". Так, на перемогу команди Мікеля Артети можна було поставити з коефіцієнтом 2.59, на успіх Ньюкасла пропонувався показник 2.87, а на нічийний результат — 3.45.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі, ми пропонували поставити на варіант "Обидві заб’ють — так" із коефіцієнтом 1.69, але зазнали невдачі, але по ставці "Ньюкасл виграє за кількістю попереджень" за 2,19 проблем не виникло (5 проти 1).

Також ми пропонували звернути увагу на простий варіант із нічиєю в одному з таймів — упевнений виграш ще до перерви.