Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.

У рамках першого півфіналу Кубка англійської ліги Мідлсбро на своєму полі прийме Челсі.

За версією букмекерів, "сині" — фаворит майбутньої гри: перемога Челсі оцінюється коефіцієнтом 1.56, а перемога Мідлсбро — 6.10.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.55.

Тож на що ставити?

Ми віримо у суху перемогу Челсі. Тому пропонуємо варіант "Обидві команди заб'ють" – ні. Коефіцієнт – 2.09.

Ще один варіант – індивідуальний тотал Челсі. Пропонуємо варіант більше 1.5. Коефіцієнт – 1.53.

На закінчення останній варіант — гол Рахіма Стерлінга з коефіцієнтом 2.30.

Матч Мідлсбро – Челсі пройде 9 січня о 22:00.