Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.
GETTY IMAGES
09 січня 2024, 13:25
У рамках першого півфіналу Кубка англійської ліги Мідлсбро на своєму полі прийме Челсі.
За версією букмекерів, "сині" — фаворит майбутньої гри: перемога Челсі оцінюється коефіцієнтом 1.56, а перемога Мідлсбро — 6.10.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.55.
Тож на що ставити?
Ми віримо у суху перемогу Челсі. Тому пропонуємо варіант "Обидві команди заб'ють" – ні. Коефіцієнт – 2.09.
Ще один варіант – індивідуальний тотал Челсі. Пропонуємо варіант більше 1.5. Коефіцієнт – 1.53.
На закінчення останній варіант — гол Рахіма Стерлінга з коефіцієнтом 2.30.
Матч Мідлсбро – Челсі пройде 9 січня о 22:00.