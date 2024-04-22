Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі чемпіонату Італії.
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22 квітня 2024, 14:19
У рамках центрального матчу 33-го туру італійської Серії А на нас чекає міланське дербі поміж Міланом та Інтером.
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На думку букмекерів, фаворитом протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Потенційна звитяга Інтера оцінюється показником 2.13, тоді як на можливий успіх Мілана можна поставити з показником 3,65.
На нічийний результат пропонується коефіцієнт 3,55.
Тож на що ставити?
Переможця цього разу визначити непросто, тому пропонуємо звернути більшу увагу на голи, а саме "Обидві команди заб'ють — Так" з коефіцієнтом 1,70.
Враховуючи стиль команд, цілком реальним виглядає варіант із перемогою Інтера за кутовими – 1,87.
Матч Мілан — Інтер відбудеться сьогодні, 22 квітня, о 21:45 за київським часом.