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Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі чемпіонату Італії.

У рамках центрального матчу 33-го туру італійської Серії А на нас чекає міланське дербі поміж Міланом та Інтером.

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На думку букмекерів, фаворитом протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Потенційна звитяга Інтера оцінюється показником 2.13, тоді як на можливий успіх Мілана можна поставити з показником 3,65.

На нічийний результат пропонується коефіцієнт 3,55.

Тож на що ставити?

Переможця цього разу визначити непросто, тому пропонуємо звернути більшу увагу на голи, а саме "Обидві команди заб'ють — Так" з коефіцієнтом 1,70.

Враховуючи стиль команд, цілком реальним виглядає варіант із перемогою Інтера за кутовими – 1,87.

Матч Мілан — Інтер відбудеться сьогодні, 22 квітня, о 21:45 за київським часом.