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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У півфіналі Суперкубку Іспанії між собою грали Реал та Атлетіко. Зрештою "галактикос" здобув перемогу (5:3).

Ми пропонували зробити ставку на те, що Реал пройде далі. З коефіцієнтом 1.58 ставка зіграла.

Ще одним варіантом був "Обидві заб'ють". Ставка з коефіцієнтом 1.73 також зіграла.