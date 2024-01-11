Рейтинг букмекерів 11 січня 2024, 12:25 Реал — Атлетіко: ставки, що зіграли До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток. РЕАЛ — АТЛЕТІКО, GETTY IMAGES 11 січня 2024, 12:25 У півфіналі Суперкубку Іспанії між собою грали Реал та Атлетіко. Зрештою "галактикос" здобув перемогу (5:3). Ми пропонували зробити ставку на те, що Реал пройде далі. З коефіцієнтом 1.58 ставка зіграла. Ще одним варіантом був "Обидві заб'ють". Ставка з коефіцієнтом 1.73 також зіграла. На Football.ua доступний огляд матчу Реал — Атлетіко. Команди Атлетіко Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте