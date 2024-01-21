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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі двадцять першого туру англійської Прем’єр-ліги Борнмут на стадіоні Віталіті прийматиме Ліверпуль.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.82, тоді як успіх Борнмута оцінений показником 4.10.

Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.25.

Тож на що ставити?

Найочевиднішим варіантом буде ставка "Ліверпуль не програє" з коефіцієнтом 1.25.

Також можна поставити на те, що команда Клоппа переможе в один м’яч, або більше. Коефіцієнт — 2.29.

Окрім цього є ставка кількість ударів у площину воріт більше 6 для Ліверпуля. Такий варіант оцінили в 1.93.

Нагадаємо, матч Борнмут — Ліверпуль відбудеться у неділю, 21 січня, о 18:30 за київським часом.