Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Борнмут — Ліверпуль, Getty Images
21 січня 2024, 12:35
У матчі двадцять першого туру англійської Прем’єр-ліги Борнмут на стадіоні Віталіті прийматиме Ліверпуль.
За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.82, тоді як успіх Борнмута оцінений показником 4.10.
Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.25.
Тож на що ставити?
Найочевиднішим варіантом буде ставка "Ліверпуль не програє" з коефіцієнтом 1.25.
Також можна поставити на те, що команда Клоппа переможе в один м’яч, або більше. Коефіцієнт — 2.29.
Окрім цього є ставка кількість ударів у площину воріт більше 6 для Ліверпуля. Такий варіант оцінили в 1.93.
Нагадаємо, матч Борнмут — Ліверпуль відбудеться у неділю, 21 січня, о 18:30 за київським часом.