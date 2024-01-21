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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі двадцять першого туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона на своєму полі прийматиме андалузьку Севілью.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Мічела. Так, на перемогу Жирони можна поставити з коефіцієнтом 1.78, тоді як успіх Севільї оцінений показником 4.60.

Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.

Тож на що ставити?

Найочевиднішим варіантом буде ставка "Перемога Жирони" з коефіцієнтом 1.78.

Також можна поставити на те, що команда Мічела вдома переможе в два й більше м’ячів. Коефіцієнт — 2.98.

Окрім цього є цікава ставка кількість попереджень для господарів — більше 2,5. Такий варіант оцінили в 2.11.

Нагадаємо, матч Жирона — Севілья відбудеться у неділю, 21 січня, о 22:00 за київським часом.