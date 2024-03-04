У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі прийме Лаціо. 
За версією букмекерів, Баварія — фаворит на те, щоб вийти до чвертьфіналу. Прохід мюнхенців оцінюється коефіцієнтом 1.41, а прохід "орлів" — 3.00. 
Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою Лаціо — 1:0. 

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на гол Гаррі Кейна. Коефіцієнт — 1.60. 
Також на варіант "обидві команди заб'ють" із коефіцієнтом 2.01. 
Насамкінець, на індивідуальний тотал Баварії — більше 1.5 із коефіцієнтом 1.4. 
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Баварія — Лаціо.