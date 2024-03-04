Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
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04 березня 2024, 20:25
У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі прийме Лаціо.
За версією букмекерів, Баварія — фаворит на те, щоб вийти до чвертьфіналу. Прохід мюнхенців оцінюється коефіцієнтом 1.41, а прохід "орлів" — 3.00.
Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою Лаціо — 1:0.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо поставити на гол Гаррі Кейна. Коефіцієнт — 1.60.
Також на варіант "обидві команди заб'ють" із коефіцієнтом 2.01.
Насамкінець, на індивідуальний тотал Баварії — більше 1.5 із коефіцієнтом 1.4.
На Football.ua
буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Баварія — Лаціо
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