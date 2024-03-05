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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 мадридський Реал прийматиме РБ Лейпциг на Сантьяго Бернабеу.

Фаворитами майбутнього поєдинку букмекери, очікувано, вважають іспанський колектив. На перемогу "вершкових" пропонується коефіцієнт 1,59, тоді як потенційна звитяга гостей оцінюється показником 5,60. Коефіцієнт на нічийний результат — 4,60.

Перший матч, у Німеччині, завершився мінімальною перемогою Реала (1:0). Вірогідність виходу мадридців до чвертьфіналу оцінюється показником 1,10, тоді як шанси РБ Лейпциг піти далі представлені коефіцієнтом 8,10.

Тож на що ставити?

Ймовірніше за все, місце у рамці воріт іспанського клубу знову отримає Андрій Лунін. Перший поєдинок був для нього дуже вдалим, тож чому б не спробувати поставити на те, що "бики" знову не зуміють скерувати жодного м'яча у його ворота. Варіант індивідуальний тотал РБ Лейпциг менше 0,5 оцінюється показником 2,81.

Один із лідерів Реала півзахисник Джуд Беллінгем пропустив перший матч проти німецького колективу. Якщо вважаєте, що англієць зуміє відзначити своє повернення голом, то такий сценарій представлено коефіцієнтом 2,35.

Непоганим варіантом ставки також є перемога Реала з тоталом матчу менше 4,5. На такий сценарій пропонується коефіцієнт 2,07.

Нагадаємо, на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку Реал Мадрид — РБ Лейпциг.