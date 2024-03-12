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Арсенал готується до гри з Порту, gettyimages

Арсенал готується до гри з Порту, gettyimages

У матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ поміж собою зіграють Арсенал та Порту. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь португальців.

За версією букмекерів, Арсенал — фаворит зустрічі. На перемогу команди Мікеля Артети дається коефіцієнт — 1.24. Успіх підопічних Консейсау оцінюється в 13.00.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 6.90 рази.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що Арсенал пройде до чвертьфіналу, попри незадовільний результат у першому матчі. Коефіцієнт на цю подію — 1.32.

При цьому господарі, на нашу думку, виграють хоча б в одному з таймів — 1.68.

Додамо, що, на нашу думку, команда Консейсау отримає більше карток у грі, коефіцієнт — 3.20.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.