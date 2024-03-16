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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі 29 туру іспанської Ла Ліги Осасуна на своєму полі прийме мадридський Реал.

Фаворитом майбутнього поєдинку є команда Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.54, тоді як успіх Осасуни оцінюється показником 6.80.

Ймовірність нічийного результату оцінюється показником 4.40.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що Реал виграє матч та заб'є більше одного м'яча з коефіцієнтом 1.81.

Ще одним цікавим варіантом є ставка "Тотал більше 2.5" з коефіцієнтом 1.92.

Також можна поставити на те, що Осасуна заб'є, а матч виграє Реал із коефіцієнтом 3.41.

Нагадаємо, матч Осасуна — Реал відбудеться сьогодні, 16 березня, о 17:15 за київським часом.