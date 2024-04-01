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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Заключні два місяці клубного футболу офіційно стартували. А потім буде ще Євро-2024. А потім ще юнацьке Євро. А потім ще Олімпіада. А потім розпочнеться новий клубний сезон. Якщо хтось гадав, що футбол можна поставити на павзу — ні, не можна. І розпочинаємо квітень із низки дуже цікавих протистоянь.

Манчестер Сіті — Астон Вілла

Середа, 3 квітня, 22:15. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

Команда Хосепа Гвардіоли не програла ключовий матч другої частини сезону лондонському Арсеналу на власному полі. Але й не виграла, тож перегони за чемпіонською короною все ще тривають і будуть дуже запеклими в заключних турах. Календар у "містян" при цьому точно не вийде назвати легким, бо посеред тижня вони знову зіграють удома, але проти кого — проти бірмінгемської Астон Вілли Унаї Емері, яка тишком-нишком підійшла до Сіті на відстань п’яти очок у турнірній таблиці.

А це вже серйозна заявка на місце в Лізі чемпіонів УЄФА, що є пріоритетом для "левів" на рівні з перемогою в Лізі конференцій цього сезону, де їх вважають відвертим фаворитом. І всі підстави для цього у Вілли наявні, ось тільки стабільності явно не вистачає. Домашні стіни вже не мають такий нездоланний вигляд, а на виїзді команда Емері дуже часто припускається помилок. Тим паче, це Етіхад, де Сіті ще не програвав у чемпіонаті в поточній кампанії, і за умов, що Ліверпуль та Арсенал у будь-який момент можуть відірватись, порушувати традиції клуб із Манчестера не має намірів.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,27, імовірність нічиєї оцінюється в 6,56, а успіх Астон Вілла — у 9,35.

Челсі — Манчестер Юнайтед

Четвер, 4 квітня, 22:15. Стадіон Стемфорд Бридж (Лондон, Англія)

Лондонський Челсі цього сезону точно не вилетить з англійської Прем’єр-ліги. У всякому випадку, про це нам говорить статистика щодо 40 залікових балів, які здобула команда Маурісіо Почеттіно за підсумками гри проти Бернлі минулими вихідними (2:2). Хоча, узагалі-то, у суперників, які грали в меншості, можна було й виграти. Хоча б для того, аби перед наступною грою з гучною афішою не було відставання від суперників у вісім очок у турнірній таблиці. Навряд чи "сині" на щось претендують із такими нестабільними результатами цього сезону, а ось опоненти в особі Манчестер Юнайтед претендують ще й як.

Або хоча б роблять вигляд, що претендують, бо футбол команди Еріка тен Гага в гостях у Брентфорда відверто не вражав. Проте й там "Червоні дияволи" ледь не виграли в підсумку в компенсований час (1:1). Наразі відстань до Тоттенгема, який замикає зону єврокубків, складає для Юнайтед ті самі вісім очок. Ну, вони точно ближче до мети, аніж Челсі, і це все, що можна сказати про ситуацію для команди тен Гага. Кожною новою похибкою з їхнього боку можуть скористатись конкуренти, а цього тижня приводів їх припускатись буде достатньо.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Челсі. Коефіцієнт на перемогу команди Маурісіо Почеттіно становить 2,02, імовірність нічиєї оцінюється в 4,07, а успіх Манчестер Юнайтед — у 3,40.

Рома — Лаціо

Субота, 6 квітня, 19:00. Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Керівництво римського Лаціо подивилось на галасливих сусідів за містом та зрештою спробувало перейняти їхній досвід із зміни головного тренера посеред сезону. Якщо з Даніеле Де Россі спрацювало, то чому з Ігором Тудором не може відбутись те саме? І таки працює — хорват почав із перемоги над туринським Ювентусом (1:0), що трошки покращило позиції "орлів" у турнірній таблиці. Перед столичним дербі це питання особливо актуальне.

Так чи інакше, а Рома є прямим конкурентом Лаціо в боротьбі за зону єврокубків цього сезону, тож не однією лишень принциповістю буде сповнена прийдешня гра. "Вовки" не програють уже п’ять матчів у чемпіонаті поспіль, що є прямим наслідком роботи Де Россі в колективі. Менше розмов довкола клубу — більше діла. Так воно й працює якось саме по собі. Лаціо цьому ще треба буде навчитись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Рома. Коефіцієнт на перемогу команди Даніеле Де Россі становить 2,02, імовірність нічиєї оцінюється в 3,23, а успіх Лаціо — у 3,97.

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль

Неділя, 7 квітня, 17:30. Стадіон Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

Ліверпуль захопив лідерство в чемпіонських перегонах, і тепер у його руках перебуває доля "золотих" медалей. Але попереду ще дуже багато ігор, тож хтось із трійки точно припуститься помилок. Очевидно, що більше шансів на це буде в команди, у якої складніший календар. І тут уже з якого боку подивитись. У колективу Юргена Клоппа цього тижня два суперники, але це — Шеффілд Юнайтед та Манчестер Юнайтед.

Якщо чесно, то виглядає не дуже для тих самих Арсенала та Сіті, бо якщо "Червоні дияволи" можуть хоч задушити принциповістю протистояння, то "клинки" з останнього місця взагалі мало кому загрожують.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа становить 1,80, імовірність нічиєї оцінюється в 4,05, а успіх Манчестер Юнайтед — у 3,51.