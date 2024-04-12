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Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки найближчих вихідних.

Після єврокубків нас очікують гарячі вихідні. Цього вікенду буде кілька цікавих матчів, на які варто звернути увагу глядачеві.

Зокрема, між собою зійдуться Атлетіко та Жирона у вирішальному матчі за третє місце Ла Ліги. В Англії Ньюкасл прийматиме Тоттенгем, який відчайдушно бореться за топ-4. А колишній тренер Арсеналу Унаї Емері завітає на Емірейтс зі своєю Астон Віллою.

Ньюкасл — Тоттенгем

Субота, 13 квітня, 14:30, стадіон Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл

33-й тур в АПЛ відкриють матчем на Сент-Джеймс Парк між Ньюкаслом та Тоттенгемом. Команда, яка брала участь в поточній Лізі чемпіонів, прийматиме претендента на четверту позицію.

Наразі Тоттенгем має 60 очок, стільки ж в Астон Вілли, але у "шпор" ще гра в запасі. Тож, ймовірно, між цими командами розгорнеться боротьба на четверту сходинку. Не скидаємо з рахунків Манчестер Юнайтед, але відставання манкуніанців від Вілли та Тоттенгема солідне — 11 очок за сім матчів до завершення першості.

Рік тому на цьому ж стадіоні Ньюкасл принизив Тоттенгем, розгромивши з рахунком 6:1. "Шпори" частково реабілітувались через пів року, вигравши у Ньюкасла 4:1, проте осад лишився. Змусить лондонців бігти вперед та брати три очки неймовірний календар, де в ряд йдуть Арсенал, Челсі та Ліверпуль, а після невеличкого перепочинку матч з Манчестер Сіті.

Брати 3 очки в цьому матчі просто життєво необхідно, та й склад буде достатньо бойовий, не вистачає лише Рішарлісона.

Для Ньюкасла цей матч також має турнірний підтекст, адже команда не втратила шанси на єврокубки.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Ньюкасла — 2.76, нічия — 4, а перемога Тоттенгема — 2.4. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Атлетіко — Жирона

Субота, 13 квітня, 15:00, стадіон Ванда Метрополітано, Мадрид

Важливий матч за третє місце відбудеться в Іспанії — Атлетіко прийматиме Жирону. Звичайно, обидві команди претендують і на вищі місця, але варто дивитись на речі тверезо. Навряд Барса пропустить когось на другу сходинку.

Наразі Жирона посідає третє місце, маючи у своєму активі 65 очок, Атлетіко на четвертій сходинці з 58 балами. Тож перемога "матрацників" скоротить відставання від Жирони до 4 пунктів.

Прогнозований спад в грі каталонців збігся з періодом травми Віктора Циганкова. На жаль, участь у грі з Атлетико Віктора Циганкова під питанням. Про це заявив головний тренер каталонського клубу Мічел Санчес напередодні гри. В українця травма литкового м'яза. Проте в порядку Артем Довбик, який напередодні очолив список бомбардирів Ла Ліги. Ще одна гарна новина для Жирони — повернення Тоні Вільї після річної відсутності.

Щодо Атлетіко, то команда Сімеоне підходить до важливої зустрічі у гарному настрої. Напередодні "матрацники" обіграли Дортмунд у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (2:1).

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Атлетіко — 2.03, нічия — 3.83, а перемога Жирони — 3.56. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Арсенал — Астон Вілла

Неділя, 14 квітня, 18:30, стадіон Емірейтс, Лондон

Поки що головний претендент на "золото" АПЛ Арсенал зустрічатиметься з командою, яка рветься в Лігу чемпіонів Астон Віллою.

Арсенал на одне очко випереджає Ліверпуль та Манчестер Сіті та не може собі дозволити втрачати очки. Тим паче, що команда Артети до завершення чемпіонату мусить зіграти з Тоттенгемом, Челсі та Манчестер Юнайтед. А вже наступного тижня матч з Баварією в Мюнхені. Тож лондонцям не позаздриш.

Тим часом Астон Вілла переживає важкий період. Бірмінгемці виграли лише один матч в останніх п’яти іграх Прем’єр-ліги. Тож навіть одне очко на Емірейтс буде великим успіхом для Унаї Емері, який повертається на колись рідний стадіон.

Матч першого кола між цими командами завершився мінімальною перемогою "вілланів" — 1:0.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Арсеналу — 1.31, нічия — 6, а перемога Вілли — 9.25. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

GGBET ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИДАНОЇ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023 № 128), ТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ВИДАНО КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023№ 129).

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