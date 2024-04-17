Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу в турнірі після 24 зіграних турів.

Елітний дивізіон чемпіонату України виходить на фінішну пряму й картина в верхній частині турнірної таблиці поступово вимальовується. Шахтар йде лідером, але Динамо не втрачає надії поборотися за золоті медалі. Football.ua пропонує вашій увазі котирування букмекерів на перемогу команд в УПЛ.

Не дивно, що найбільше шансів має Шахтар, адже "гірники" випереджають Динамо на чотири бали. Це доволі значна перевага й експерти пропонують на перемогу донецької команди коефіцієнт 1,1. Звичайно, другими в списку йдуть саме кияни. Переможна ставка на успіх команди Олександра Шовковського помножить ваші кошти у 6 разів.

Букмекери також розглядають ймовірний успіх Кривбасу і пропонують на криворіжців показник 50. Команда Вернидуба має стільки ж балів, що і Динамо, але провела на дві гри більше. Також в списку присутній Дніпро-1 і коефіцієнт на його перемогу в УПЛ складає 100.

Для відвертих прихильників Руху й Полісся також є доступні опції — на перемогу кожної з команд пропонується показник 500. Втім, команда зі Львова ще занадто молода, щоб здобути історичну звитягу, а ось Полісся дуже невдало почало другу частину сезону і майже зруйнувало всі мрії своїх фанатів на п'єдестал.

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно місць команд у турнірній таблиці за підсумками сезону.