Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У фіналі Кубку України зустрінуться полтавська Ворскла та донецький Шахтар, який може оформити чемпіонський дубль після завоювання титулу УПЛ.

За версією букмекерів, підопічні Маріно Пушича є очевидними фаворитами поєдинку. Так на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.27, тоді як успіх Ворскли оцінено в 13.00. Ймовірність нічийного результату оцінена коефіцієнтом – 6.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що Шахтар виграє з різницею у два м'ячі з коефіцієнтом 1.78.

Також можна поставити на те, що Ворскла не заб'є, а Шахтар виграє матч із коефіцієнтом 2.00.

Насамкінець можна вибрати такий варіант — Шахтар переможе і заб'є більше двох м'ячів з коефіцієнтом 1.70.

Нагадаємо, матч Ворскла – Шахтар відбудеться сьогодні, 15 травня, о 19:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.