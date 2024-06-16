Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
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16 червня 2024, 14:12
У неділю, 16 червня, збірна Словенії зіграє проти Данії у матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Німеччині.
Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Матч відбудеться на Мерседес-Бенц-Арена в Штутгарт.
За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Данії — коефіцієнт 1.74, а на перемогу Словенії пропонується показник 3.65. У разі нічиєї — 5.40.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант — "ТМ 2.5" із коефіцієнтом 1.68.
Також пропонуємо поставити на те, що гості переможуть із малою перевагою — Фора (-0.5) з коефіцієнтом 2.35.
Третій варіант — гол Расмуса Гейлунна з показником 2.60.
Слідкувати за матчем Словенія — Данія можна в онлайн-трансляції на Football.ua.