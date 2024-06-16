Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У неділю, 16 червня, збірна Словенії зіграє проти Данії у матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Німеччині.

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Матч відбудеться на Мерседес-Бенц-Арена в Штутгарт.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Данії — коефіцієнт 1.74, а на перемогу Словенії пропонується показник 3.65. У разі нічиєї — 5.40.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант — "ТМ 2.5" із коефіцієнтом 1.68.

Також пропонуємо поставити на те, що гості переможуть із малою перевагою — Фора (-0.5) з коефіцієнтом 2.35.

Третій варіант — гол Расмуса Гейлунна з показником 2.60.

Слідкувати за матчем Словенія — Данія можна в онлайн-трансляції на Football.ua.