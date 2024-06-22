Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У суботу, 22 червня, збірна Туреччини зустрінеться зі збірною Португалії у рамках другого туру групового етапу Євро-2024.

Стартовий свисток на Сігнал Ідуна Парк у Дортмунді пролунає о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, португальці є фаворитами цього протистояння — шанси на їхню звитягу оцінюються показником 1.64, тоді як коефіцієнт на перемогу Туреччини — 5.60. На нічию пропонується показник 4.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.77.

Також можна спробувати поставити на те, що Туреччина заб'є, але виграє Португалія із показником 3.21.

Насамкінець пропонуємо поставити на те, що одним із автором голів стане португалець Кріштіану Роналду з коефіцієнтом 1.91.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Туреччина — Португалія на Football.ua.