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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між Данією та господарями турніру.

Поєдинок відбудеться 29 червня на Сігнал Ідуна Парк в Дортмунді.. Початок — о 22:00.

На що ставити в цій грі

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є німці. Так, на перемогу збірної Німеччини пропонується коефіцієнт 1,70, тоді як потенційний успіх Данії оцінюється показником 5,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.

Прохід німців оцінюється 1,29, прохід данців — 3,85. Ставимо на прохід Німеччини.

Також додаємо ставку "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 2,35.

І насамкінець, пропонуємо поставити на "тотал голів більше 1,5" з коефіцієнтом 1,35.

Слідкувати за онлайн-трансляцією матчу можна в онлайн-трансляціх на Football.ua.