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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2024 відбудеться зустріч між Іспанією та Німеччиною.

Поєдинок відбудеться 5 липня в Штутгарті. Початок — о 19:00.

На що ставити в цій грі

Обидві команди потужно проводять чемпіонат Європи, не дарма цей матч називають своєрідним фіналом. Але тільки одному буде відкрита дорога до півфіналу. Ми ставимо на Німеччину через досвід та фактор домашнього стадіону. Коефіцієнт на прохід німців — 1.99.

Також додаємо ставку "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 3,35.

І насамкінець, пропонуємо поставити на "тотал голів більше 1,5" з коефіцієнтом 1,85.

Слідкувати за онлайн-трансляцією матчу можна в онлайн-трансляції на Football.ua.