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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024 відбудеться зустріч між Іспанією та Францією.

Поєдинок відбудеться 9 липня на стадіоні Альянц Арені (Мюнхен). Початок — о 22:00.

На що ставити в цій грі

Сподіваємось на відкриту гру. То ж ставимо на "тотал голів більше 2.5" з коефіцієнтом 2.63. Та додаємо до цього ставку "обидві заб'ють" з показником 1.59.

Ніко Вільямс та Ламін Ямаль запалюють на цьому Євро, тож спробуємо поставити на гол одного з них. Ямаль — 4.90, Вільямс — 5.60.

Ще один імовірний сценарій — "Діапазон голів: 3-4", на який пропонується показник 3.34.

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