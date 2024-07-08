Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Збірна Іспанії, gettyimages
08 липня 2024, 13:11
У рамках 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024 відбудеться зустріч між Іспанією та Францією.
Поєдинок відбудеться 9 липня на стадіоні Альянц Арені (Мюнхен). Початок — о 22:00.
На що ставити в цій грі
Сподіваємось на відкриту гру. То ж ставимо на "тотал голів більше 2.5" з коефіцієнтом 2.63. Та додаємо до цього ставку "обидві заб'ють" з показником 1.59.
Ніко Вільямс та Ламін Ямаль запалюють на цьому Євро, тож спробуємо поставити на гол одного з них. Ямаль — 4.90, Вільямс — 5.60.
Ще один імовірний сценарій — "Діапазон голів: 3-4", на який пропонується показник 3.34.
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