Бразилия

Бразилець вкотре вирушив у лазарет.

Нападник Сантоса Неймар пропустить найближчі матчі своєї команди через травму. Про це повідомив журналіст UOL Esporte Лукас Мусетті у своєму твіттері.

Раніше клуб повідомив, що у 33-річного бразильця було виявлено м'язову травму правого стегна.

За інформацією джерела, сьогодні, 20 вересня, Неймар пройде ще одне додаткове обстеження. На даний момент прогноз такий, що травма не дуже серйозна, але він пропустить щонайменше місяць.

У нинішньому сезоні Неймар провів 21 матч, у яких забив шість голів та віддав три асисти.

Після 22 турів Сантос набрав 23 очки і посідає лише 16 місце у чемпіонаті Бразилії.

Раніше була інформація, що Неймару заборонили грати на штучних полях.