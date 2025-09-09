Бразилия

Зірковий вінгер не зіграє через заборону виступати на штучному покритті.

Вінгер Сантоса Неймар не братиме участі в матчах, які проходитимуть на штучному покритті. Про це повідомляє видання Jornal A Tribuna.

За інформацією джерела, будь-яке падіння на штучне поле викликає у 32-річного нападника серйозний дискомфорт у колінах і суглобах. Лікарі побоюються, що такі навантаження можуть призвести до загострення старих травм або нових ушкоджень.

У поточному сезоні Неймар провів за Сантос 20 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі.