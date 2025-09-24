Бразилия

Тренер вирішив залишити команду після невдачі у кубковому матчі.

Флуміненсе на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Ренато Гаушо.

63-річний бразилець ухвалив рішення подати у відставку після вильоту команди з Кубку Судамерикани на стадії 1/4 фіналу, де Флуміненсе поступився Ланусу за сумою двох матчів з рахунком 1:2.

Виконувачем обов'язків наставника тимчасово став колишній асистент Гаушо — Маркао, тоді як інші помічники бразильця покинули команду.

Після 22 турів Флуміненсе набрав 31 очко і посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії.