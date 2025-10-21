Ліга чемпіонів

Наставник "монегасків" поділився своїми думками перед грою з Тоттенгемом.

Головний тренер Монако Себастьєн Поконьйолі прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенгема.

"Думаю, щоб прискорити процес спільної адаптації, його потрібно матеріалізувати очками та перемогами, і ми хочемо зробити це якнайшвидше. Тоді все набуде більше сенсу як для гравців, так і для вболівальників. Не думаю, що в цьому турнірі є якийсь поспіх, адже зіграно лише три матчі, а кампанія ще довга.

Якщо провести паралель із моїм європейським досвідом минулого сезону в Лізі Європи, то ми почали з двох очок з 12 і врешті-решт вийшли до плей-оф. Складний старт з погляду очок не обов'язково означає несприятливий результат. Але, повторюся, я хочу продовжувати прогресувати якнайшвидше, по можливості з очками, і тому сподіваюся, що завтрашній матч дасть нам відповіді, незалежно від того, чи буде результат позитивним чи негативним.

Монако — великий клуб із європейською репутацією та багатою історією. Рівень очікувань відрізняється від Юніона, навіть якщо нинішня ситуація може вплинути на результат матчу. Для мене тиск такий самий, і головне — викластися на полі на повну.

Перший тиждень у клубі був дуже цікавим, бо мені довелося познайомитися з усіма. Я провів багато зустрічей та підготовчих тренувань, щоб якнайшвидше впровадитись у процес. Я дуже задоволений, бо побачив, що всі сприйнятливі до моїх ідей. Навіть якщо з боку ми не помітили особливих змін проти Анже, я помітив щось хороше за такий короткий період роботи. Клуб був дуже відкритий і надав мені величезну підтримку, допомагаючи налагодити все. У мене гарне передчуття, я дуже задоволений цим першим тижнем", — наводить слова Поконьйолі прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Монако — Тоттенгем відбудеться завтра, 22 жовтня, о 22:00.